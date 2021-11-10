İstanbul Havalimanı’nda ATA’ya saygı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'inci yılında saygıyla anılıyor. 10 kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Havalimanı'nda da tören düzenlendi. Havalimanındaki yolcular için Türkçe ve İngilizce anonslar yapılırken, terminal binası içerisine asılan Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresi önünde bir araya gelen havalimanı personeli saatler 09.05'i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Buradaki törene İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlü Kadri Samsunlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Başmüdürü Sadık Sürücü, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serpil Hatipolu, havalimanı çalışanları ve yolcular katıldı.
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Saygı duruşunun ardından ise İstiklal Marşı okundu. Pasaport kontrol noktalarındaki polis memurları da bulundukları yerde ayağa kalkarak saygı duruşu ve İstiklal Marşına eşlik etti.