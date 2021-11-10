İzmir’de kundaklama sonucu ölümle ilgili bir şüpheli tutuklandı

Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'nde, hurda malzemelerin bulunduğu depoda kundaklama sonucu çıkan yangında, burada kalan iş yeri sahibi Durna'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan maktulün yeğeni O.D (21) ile akrabaları S.D. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.