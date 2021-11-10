Kılıçdaroğlu’ndan sonra Akşener de büyükelçilerden medet umdu! 1.5 saatlik görüşme...

'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMANTER SİSTEM HAKKINDA BİLGİ VERDİK"

İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise toplantıda, İYİ Parti'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin çalışmaları konusunda büyükelçilere bilgi verildiği dile getirildi.

KILIÇDAROĞLU MEKTUP YAZARAK KANAL İSTANBUL'U ŞİKAYET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız günlerde büyükelçilere hitaben bir mektup kaleme aldı. Kılıçdaroğlu tepki çeken mektubunda Türkiye'nin iç meselesi olan Kanal İstanbul'u tartışmaya açtı, büyükelçilere şikayette bulunup destek istedi.

"HİÇ Mİ UTANMADIN HİÇ Mİ GOCUNMADIN?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine, 'Siyasi krizdir. 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçmiştir. Hiç mi utanmadın, hiç mi gocunmadın? Senin muhatabın büyükelçiler mi?' diyerek tepki göstermişti.

"TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDİYOR, ATATÜRK SOPA İLE KOVALARDI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün bu konuya değindi, "Türkiye kuşatılmaya çalışıldı, ekonomik saldırılara maruz kaldı. Mustafa Kemal'in kurduğu partinin Genel Başkanı'nın ülkenin menfaatini korumak için büyükelçilere, yabancılara mektup yazdığını görmedik. Ama Türkiye'yi şikayet ediyor. Gazi hayatta olsaydı bunları sopa ile kovalardı." dedi.