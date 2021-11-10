Mehmetçik yine Eren için vuruyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Şırnak
'ta 1550 personelle başlatılan Eren Kış-1 (Bestler- Dereler) Operasyonu'na ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, "İç Güvenlik Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler -
Dereler kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadesine yer verildi.