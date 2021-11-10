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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Mehmetçik yine Eren için vuruyor

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Mehmetçik yine Eren için vuruyor

Şırnak’ta 1550 Mehmetçik terör örgütünün kış üslenmesi öncesinde Eren Kış-1 (Bestler-Dereler) operasyonuna başladı. Operasyonun ilk günü 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta 1550 personelle başlatılan Eren Kış-1 (Bestler- Dereler) Operasyonu'na ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, "İç Güvenlik Eren Kış-1 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler -Dereler kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadesine yer verildi.
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Mehmetçik yine Eren için vuruyor
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