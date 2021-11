Muş’ta PÖH timlerinin tatbikatı gerçeği aratmadı

Muş'un merkeze bağlı Karaağaç beldesi kırsalında düzenlenen tatbikatta, polisler senaryo gereği saldırı hazırlığı yapan teröriste yönelik operasyon düzenledi.

Gerçek mühimmat, ses ve sis bombalarının kullanıldığı tatbikatta, polisler teröristi kısa sürede tespit ederek etkisiz hale getirdi.

Teröristin bölgeden çıkarıldığı sırada çevreden yapılan taciz ateşine de karşılık veren ekipler, başarılı operasyonla bölgenin güvenliğini sağladı.

Tatbikat sonunda keskin nişancı polis, 280 metre uzaklıktaki balonu vurarak Türk bayrağının açılmasını sağladı.

Polis ekiplerinin dağın zirvesinde "Muş Polis Özel Harekat" yazılı pankart açmasıyla tatbikat sona erdi.

Tatbikatı izleyen Vali İlker Gündüz, gazetecilere, polis ve jandarma teşkilatının 24 saat hizmet esasına göre çalıştığını söyledi.

Meskun mahaldeki bir teröristin eylem yapmaya hazırlanırken etkisiz hale getirilmesine yönelik tatbikatın düzenlendiğini ifade eden Gündüzüz, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın eğitimlerini gözden geçirmeleri, gerçeğine çok yakın bu olaylarda tecrübe kazanmalarını sağlayan önemli bir uygulamadır. Jandarma ve emniyet koordinasyon halinde faaliyet göstermektedir. Hem istihbarat paylaşımı hem de çeşitli tatbikatlarını bir arada yapabilmektedir. Bu bize büyük bir avantaj sağlamaktadır. Özel harekatçıların gerçek hayatta olduğu gibi gerçeğine çok yakın bir operasyonel faaliyetini izlemekten gurur ve mutluluk duyduk. Keskin nişancımızın uzaktan balonu vurup, Türk bayrağını meydana çıkarması da gurur verici hareketti."

Güvenlik güçlerinin sayesinde bölgenin terörden arındırıldığını vurgulayan Gündüzöz, "Bölgemizde terörist kalmadı. Gelirlerse de kafalarını böcek gibi ezeceğiz. Türkiye'de terör sayısı son derece mahdut sınırlara indi. Artık fareler gibi kaçıyorlar. Biz devlet olarak her zaman, her koşulda hazır olmak durumundayız. Çünkü hainler her zaman çeşitli hesaplar içerisinde olabilirler. O yüzden bu tatbikatlar, bunun gibi eğitimler bizim için önemli. Artık bu bölgede terör yok, terörün adı yok. Şenyayla'da artık pikniğe gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Tatbikatı, Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Jandarma Komutanı İlhan Şen de izledi.