İzmir’de CHP’li belediyenin rant planına yargı freni!

Mahkeme gerekçeli kararında söz konusu alanın tarım dışı kullanımının tarımsal faaliyetlerin bütüncül bir şekilde sürdürülmesi için uygun olmayacağına hükmetti. Kararın sonuç bölümünde; "Tarımsal nitelikli arazilerin tarımsal üretim altında tutulması ve tarımsal bütünlüğünün korunması yüksek kamu yararı değeri taşımaktadır." İfadelerine yer verildi.

PARA KARŞILIĞI İMAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl özel bir şirket aracılığı ile Dikili'de Salihler altı ve Kabakum Bölgelerini de içine alan yaklaşık 260 hektarlık bir alanı kapsayan 5 bin ve 25 bin ölçekli nazım imar planı ve revizyonu çalışması yaptırmış, AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci o süreçte SABAH'a yaptığı açıklamada Planlamayı yapan özel şirketin arsa sahiplerine para karşılığı imar rantı sağladığını iddia etmişti. Planlama çalışması yapılırken Tarım ve Orman Bakanlığının görüşünün sorulmadığına dikkat çeken Şekerci, daha önce planlama dışı bırakılan ve DSİ'nin sulama projesi içinde kalan 15 hektar 1. Sınıf tarım arazisinin de plan notlarına dahil edildiği öne sürmüştü. İzmir Tarım İl Müdürlüğü de askı sürecinde Büyükşehir Belediyesi'ne yazı göndererek planlama çalışmasının derhal durdurulmasını istemişti.