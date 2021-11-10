İzmir’de CHP’li belediyenin rant planına yargı freni!

Mahkeme gerekçeli kararında söz konusu alanın tarım dışı kullanımının tarımsal faaliyetlerin bütüncül bir şekilde sürdürülmesi için uygun olmayacağına hükmetti. Kararın sonuç bölümünde; "Tarımsal nitelikli arazilerin tarımsal üretim altında tutulması ve tarımsal bütünlüğünün korunması yüksek kamu yararı değeri taşımaktadır." İfadelerine yer verildi.
PARA KARŞILIĞI İMAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl özel bir şirket aracılığı ile Dikili'de Salihler altı ve Kabakum Bölgelerini de içine alan yaklaşık 260 hektarlık bir alanı kapsayan 5 bin ve 25 bin ölçekli nazım imar planı ve revizyonu çalışması yaptırmış, AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci o süreçte SABAH'a yaptığı açıklamada Planlamayı yapan özel şirketin arsa sahiplerine para karşılığı imar rantı sağladığını iddia etmişti. Planlama çalışması yapılırken Tarım ve Orman Bakanlığının görüşünün sorulmadığına dikkat çeken Şekerci, daha önce planlama dışı bırakılan ve DSİ'nin sulama projesi içinde kalan 15 hektar 1. Sınıf tarım arazisinin de plan notlarına dahil edildiği öne sürmüştü. İzmir Tarım İl Müdürlüğü de askı sürecinde Büyükşehir Belediyesi'ne yazı göndererek planlama çalışmasının derhal durdurulmasını istemişti.
BÜYÜKŞEHİR UYARILARA KULAK ASMADI
Fakat İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım İl Müdürlüğünün 'Planlama çalışmasını durdurun' uyarısına rağmen süreci devam ettirmişti. İzmir 5. İdare Mahkemesinin iptal kararı sonrası Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesinden de konuya ilişkin açıklama geldi.Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisince uygun görülen Dikili İlçesi Cumhuriyet Mahallesi imar planlarına açtığı davanın sonuçlandığını, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vererek, imar planlarının iptaline hükmettiğini duyurdu.
TARIM ARAZİSİ
Şehir Plancıları Odası'ndan yapılan açıklamada, dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda yer alan hususlar dikkate alınarak dava konusu planlama alanı sınırları içerisinde yer alan arazilerin, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'na göre korunması gereken Sulu Mutlak Tarım Arazileri ve Dikili Tarım arazilerinden oluştuğuna dikkat çekildi.
TARIM DIŞI KULLANIM MÜMKÜN DEĞİL
Anılan arazilerin Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen Balıkesir Altınova Büyükova sınırları içerisinde yer aldığı ve büyük ovaların tarım dışı amaçla kullanımının mümkün olmadığı, planlama içindeki arazilerin, çevresindeki araziler ile bir tarımsal bütünlük oluşturduğuna dikkat çeken oda açıaklamasında; "Bu tarımsal bütünlük nedeniyle alanın tarım dışı kullanımının tarımsal faaliyetlerin bütüncül bir şekilde sürdürülmesi için uygun olmayacağı, tarımsal nitelikli arazilerin tarımsal üretim altında tutulması ve tarımsal bütünlüğünün korunmasının yüksek kamu yararı değeri taşıdığı dikkate alınarak İzmir 5.İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir." İfadelerine yer verildi.