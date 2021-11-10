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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Şeker işçilerinden dev Atatürk silüeti

Şeker işçilerinden dev Atatürk silüeti
TÜRKİYE Gıda ve Şeker Sanayii işçileri, ölümünün 83. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 8 ton şeker pancarıyla oluşturduğu silüetle andı. İşçiler silüet için endüstri ürünleri tasarımcısı Volkan Sekreter ve ressam Selçuk Sekreter'den destek aldı. Ankara Şeker Fabrikası'nda 500 metrekarelik açık alana yapılan silüetin çizimleri önce bilgisayarda, ardından da kömür kalemlerle söz konusu alanda yaptı. Daha sonra işçiler bir haftalık çalışmayla, alan üzerinde 8 ton şeker pancarı kullanarak Atatürk'ün silüetini oluşturdu. Silüetin tamamlanmasının ardından fabrika işçilerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Bu sırada Atatürk silüetinin etrafında sıralanan işçiler ellerinde Türk bayrakları salladı.
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Şeker işçilerinden dev Atatürk silüeti
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