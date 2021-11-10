Son dakika: Gara’da MİT ve TSK operasyonu! Kırmızı kategorideki PKK’lı Nazlı Taşpınar etkisiz

Suriye'de bulunduğu dönemde güvenlik güçlerimize karşı gerçekleştirilen eylemlerin talimatlarını veren N. TAŞPINAR, 2019 yılında örgütün silahlı unsurlarının yönetim merkezi olan Gare alanına geçti.

Örgüt içerisinde kritik görevler üstlenen N. Taşpınar son olarak örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG Konsey ve kadın yapılanması olan YJA-Star Konsey üyesiydi. Aynı zamanda PKK'nın içinde olduğu ve aşırı sol örgütlerin teşkili ile oluşturulan terör hareketi Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH), yöneticilerindendi.

Örgüt yönetim kademelerinin etkisiz hale getirilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında MİT'in takibinde olan Nazlı Taşpınar'ın Gare'de yeri, MİT'in saha ajanları tarafından tespit edildi.

Nazlı Taşpınar, MİT-TSK operasyonuyla Gare'de etkisiz hale getirildi. Daha önce MİT tarafından etkisiz hale getirilen Dalokay ŞANLI'dan sonra N.Taşpınar'ın da etkisiz hale getirilmesi ile PKK'nın HBDH üzerindeki etkinliği sınırlandırılmış oldu. Ayrıca N.TAŞPINAR'ın kaybı ile örgütün, kadın yapılanmasının moral olarak yıprandığı öğrenildi.