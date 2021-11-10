Son dakika | Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yılı! Devlet erkanı Anıtkabir’de...

Başkan Erdoğan başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyette TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, siyasi parti liderleri, komuta kademesi, kurum ve kuruluş başkanları yer aldı.

Devlet erkanı Anıtkabir'de... Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu | Video

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.