Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da toplanıyor

Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

VAKA SAYISI 28 BİN 662

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son verilere göre ülkemizdeki günlük Kovid-19 tablosu şöyle: Son 24 saatte yapılan 359 bin 560 testte 28 bin 662 vaka tespit edildi. 196 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 859 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMA ORANLARI

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,73, 2'nci doz ortalaması yüzde 79,49 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 697 bin 102, 2'nci dozda 49 milyon 341 bin 966 ve 3'üncü dozda 11 milyon 462 bin 618 olmak üzere toplam 117 milyon 723 bin 821 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'AKTİF VAKA YAKLAŞIK 450 BİN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450 bin 126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı" dedi.