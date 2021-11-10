Son dakika: Malatya’da çöken binayla ilgili yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

"USTA TAVANIN ÇİVİ TUTMADIĞINI SÖYLEDİ"

Yıktıkları fırının tavanla herhangi bir bağlantısının olmadığını ileri süren H.D. bu süreç zarfında çelik direklerle tavanı güçlendirdiklerini söyledi. Bunun ardından yaklaşık 2 ay öncede yeni kiraladığı işyeri ile kendi dükkanını birleştirmek için aradaki duvarı da yıktıklarını ifade eden H.D. "Olayın gerçekleştiği günde dükkanda tadilat çalışması yapılıyordu. Usta tavanın çivi tutmadığını söyledi. Bir şeyler yapmasını söyleyerek işyerinden ayrıldım. İşyerime 10-15 metre uzakta malzeme almaya giderken esnaf bir arkadaş ayarak işyerimin bulunduğu binanın çöktüğünü söyledi." ifadelerine yer verdi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Çöken yerin üst kattaki kıraathane olduğunu iddia eden H.D., "Bina ömrünü tamamladığı için yıkım olmuştur, benim yaptığım tadilat yıkıma neden olmamıştır" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Savcılık sorgularının ardından S.A. isimli şahıs serbest kalırken, tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen işyeri işletmecisi H.D. ile M.G. ve Z.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.