Son dakika: Malatya’da çöken binayla ilgili yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Son dakika: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2 katlı bir binada dün çökme yaşandı. Olayın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekipler yaptıkları çalışma kapsamında 13 kişiyi yaralı olarak yıkıntının altından çıkardı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Enkaz altından yaralı olarak çıkartılan vatandaşlar çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılar hastanedeki tedavilerinden sonra taburcu edildi.
İŞ YERİNDEKİ TAŞIYICI KOLONUN KESİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Öte yandan binanın çökmesiyle ilgili olarak tadilat iddiası gündeme gelmişti. Binanın alt katında bulunan iki dükkanı birleştirmek için tadilat yapıldığı ve tadilat kapsamında taşıyıcı kolonlardan birinin kesildiği öne sürülmüştü.
EKMEK FIRININI YIKMIŞLAR
Polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye çıkarılan şahıslar yaptıkları savunmada binanın çökmesinin yaptıkları tadilatla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Zemin katta tavukçuluk ile uğraşan H.D. savcılık ifadesinde işyerinde kiracı olduğunu ve yan dükkanın boşalması ile burasını da kiraladığını söyledi. İşyeri sahibinin kendisine yan dükkanı işyeri ile birleştirmesine izin verdiğini öne süren H.D. bunun üzerine 3 ay önce fırın çalışanları M.Ç., C.A. ve kardeşi Y.D. ile birlikte içerideki ekmek fırınını yıktıklarını belirtti.
"USTA TAVANIN ÇİVİ TUTMADIĞINI SÖYLEDİ"
Yıktıkları fırının tavanla herhangi bir bağlantısının olmadığını ileri süren H.D. bu süreç zarfında çelik direklerle tavanı güçlendirdiklerini söyledi. Bunun ardından yaklaşık 2 ay öncede yeni kiraladığı işyeri ile kendi dükkanını birleştirmek için aradaki duvarı da yıktıklarını ifade eden H.D. "Olayın gerçekleştiği günde dükkanda tadilat çalışması yapılıyordu. Usta tavanın çivi tutmadığını söyledi. Bir şeyler yapmasını söyleyerek işyerinden ayrıldım. İşyerime 10-15 metre uzakta malzeme almaya giderken esnaf bir arkadaş ayarak işyerimin bulunduğu binanın çöktüğünü söyledi." ifadelerine yer verdi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Çöken yerin üst kattaki kıraathane olduğunu iddia eden H.D., "Bina ömrünü tamamladığı için yıkım olmuştur, benim yaptığım tadilat yıkıma neden olmamıştır" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Savcılık sorgularının ardından S.A. isimli şahıs serbest kalırken, tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen işyeri işletmecisi H.D. ile M.G. ve Z.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.