Türkkan’ın yanındaki Arda’ya soruşturma

İYİ Parti
Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan
, Bingöl
ziyareti sırasında tepkisini dile getiren bir şehit yakınına küfretmiş ve sonrasında gelen tepkiler üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. Yaşanan skandal olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. O sırada Türkkan'ın yanında bulunan ve birlikte şehit yakınına küfreden İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda
'nın da gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı öğrenildi. Arda hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma açıldı. Arda, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.