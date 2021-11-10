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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Türkkan’ın yanındaki Arda’ya soruşturma

İLKER TURAK İLKER TURAK
DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Türkkan’ın yanındaki Arda’ya soruşturma
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyareti sırasında tepkisini dile getiren bir şehit yakınına küfretmiş ve sonrasında gelen tepkiler üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. Yaşanan skandal olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. O sırada Türkkan'ın yanında bulunan ve birlikte şehit yakınına küfreden İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda'nın da gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı öğrenildi. Arda hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma açıldı. Arda, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Türkkan’ın yanındaki Arda’ya soruşturma
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