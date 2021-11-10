TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den SABAH TV’ye özel açıklamalar: Düğmeye basıldı

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. Fuarda 480'e yakın firma geliştirdiği teknoloji sergiliyor. Ulusal ve uluslararası birçok firmanın katıldığı fuar, yoğun ilgi görüyor.
Fuarda SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip uçağın sisteminin nasıl çalışacağını anlattı.
Temel Kotil, şu ifadeleri kullandı:
"Uçak yapmak demek, imalat ilk parça kesilmesi havacılık sektörü açısından heyecan verici bir gelişmedir. Düğmeye basıldı. Törende düğmeyi tasarımı yapan genç arkadaşa bastırdık. Milli muharip uçak yapıyorsanız, uçağın bu bölgesi hava alanı. Bu bölgeden içeri havayı emiyor. Süpersonik ama… Süpersonik olursa havayı yarmıyor.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil SABAH TV'ye açıkladı "Düğmeye basıldı"
Buradan bir kuvvet oluşuyor. Bunun arkasında motorları var. Hava buradan geliyor ve motorlara giriyor. İlk yanma odası ve ikinci yanma odasından geçiyor. İki motorun verdiği güç uçağı itiyor. 30 tonla bunu itiyorsunuz.
Uçak 30 tonla itildiği için süpersonik havanın üstte ve altta bir basınç oluşturmasından dolayı bir kuvvet meydana geliyor. Bu kuvvet uçağın ağırlığını hava tutuyor.
Bu uçağın 18 Mart 2023'te motoru çalışacak. Motor çalıştı ne demek? Bunun içindeki hidrolikleri, yakıt sistemini yerleştirdim. Pilotu da kokpite oturtacağım. Bütün ekranları hazırlıkları bitti ve motoru çalıştıracak demek. 18 Mart 2025'te de inşallah havada göreceğiz."