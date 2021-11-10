Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yargılanmaya başladı duruşmaya gelmedi
Giriş Tarihi: 10.11.2021

Yargılanmaya başladı duruşmaya gelmedi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Yargılanmaya başladı duruşmaya gelmedi
31 Mart 2019 seçiminin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" diyerek hakaret eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması başladı. İmamoğlu'nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında, "Seçimi iptal edenler ahmaktır" diyerek hakaretler yağdırmıştı. YSK üyelerine 'alenen hakaret' suçu kapsamında 4 yıl 1 ay hapis cezası istemiyle yargılanan İmamoğlu, davanın ilk duruşmasına mazeret ileri sürerek katılmadı. İmamoğlu'nun mazeretini kabul eden mahkeme, davayı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargılanmaya başladı duruşmaya gelmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA