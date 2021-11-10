Yargılanmaya başladı duruşmaya gelmedi

31 Mart 2019 seçiminin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) üyelerine "ahmak" diyerek hakaret eden CHP
'li İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun yargılanması başladı. İmamoğlu'nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında, "Seçimi iptal edenler ahmaktır" diyerek hakaretler yağdırmıştı. YSK üyelerine 'alenen hakaret' suçu kapsamında 4 yıl 1 ay hapis cezası istemiyle yargılanan İmamoğlu, davanın ilk duruşmasına mazeret ileri sürerek katılmadı. İmamoğlu'nun mazeretini kabul eden mahkeme, davayı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.