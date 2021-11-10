Göçmenleri ölüme terk eden Yunanistan’dan yalan haber! Türk Sahil Güvenliği...

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı ve Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile çok sayıda düzensiz göçmen taşıyan lastik bir botun Türk Sahil Güvenlik Botları eşliğinde Yunan karasularına girdiği ve Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönünde asılsız iddialarda bulundu.

Saat 09.00'da İzmir ili Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan karasularında düzensiz göçmen botu olduğu ve botun Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından dalga yaratarak sürmek suretiyle Türkiye karasularına geri itilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Son dakika | İçişleri'nden Yunanistan'a çok sert tepki: Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta!

32 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI



Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, kendilerine yapılan tüm telsiz çağrılarına rağmen düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türkiye karasularına geri itti. Bunun üzerine lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarıldı. Yunanistan unsurlarının, düzensiz göçmenleri geri itmek maksadıyla yaptığı manevralar esnasında Türk karasularını ihlal etmeleri Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yaptığı manevralar ile engellendi.

YUNANİSTAN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ ÖLÜME GÖNDERİYOR



Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gösterilen tüm çabalara rağmenYunanistan unsurlarının Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri geri ittikleri, yaşanan bu geri itmelerin çoğunda düzensiz göçmenlerin insanlık dışı muamelelere maruz kaldı. Yunanistan düzesiz göçmenleri değerli eşyalarının alırken göçmenleri darp ederek, ellerinin kelepçelenerek ve can yeleği verilmeyereke son derece elverişsiz sallara bindirilerek Türkiye karasularına sürüklenmeye terk ettikler defalarca dünya basınında yer aldı.