AK Parti’li Sarıeroğlu, İYİ Partili Türkkan’ın küfür ettiği şehit ailesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ziyaretinde, şehit ailesine yönelik yaşanan bu olaydan tüm ülkenin büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Ailedeki diğer kardeşlerle de görüştüğünü aktaran Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Annemizin gözyaşları, hepimizi inanılmaz etkiledi. Maalesef yıllar önce yaşanmış bir evlat acısı tekrar tazelendi. Unutulmayacak bir acı, maalesef ki çok üzüntü verici. Hiçbirimizin tasvip etmediğimiz, hepimizin kınadığı bir olayın üzerine bir de mecliste çok büyük bir ayıp yapıldı. Hatalarını kabul edip gerekeni yapmadıkları gibi maalesef durum daha da çirkinleşti. En son meclis kürsüsünde İYİ Parti Genel Başkanının yine kötü bir dille yaptığı açıklamalar, hepimizi rahatsız etti. Bir kadın olarak, siyasetçi olarak da kullanılan kirli dil, olayı daha da farklı bir boyuta taşıdı."

Ailenin yalnız olmadığını dile getiren Sarıeroğlu, Şehit ailelerinin, şehitlerin en büyük emaneti olduğunu belirterek, "Olayın içinde şiddet de var. Aslında o boyut çok konuşulmuyor. Hem de çok ciddi bir küfür söz konusu. Bizler de tekrardan yaşanan olayı kınıyoruz. Bütün vatandaşlarımız, milletimiz yanınızda. Bütün şehit ailelerimiz ilk andan itibaren desteklerini ifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizler her zaman sizlerin yanındayız. Tekrardan geçmiş olsun. Gereken bellidir. Hem siyasi olarak hem hukuki olarak biz de sürecin takipçisi olacağız. Grup başkan vekilliğinden istifa yetmez. Vatanımız, milletimiz, ülkemiz için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi tekrar anmak istiyorum." dedi.

Ahmet Gümren de yalnız olmadıklarının farkında olduklarını belirtti.