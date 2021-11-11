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Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Türkiye'ye ivme kazandıracak Kanal İstanbul
projesine taş koymak için büyükelçilere mektup yazmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
de umudunu büyükelçilere bağladı. Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, İYİ Parti'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin çalışmaları konusunda büyükelçilere bilgi verildiği dile getirildi.