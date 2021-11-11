Azerbaycan tezkeresi uzatıldı

Türk askerinin Azerbaycan
'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu
'nda kabul edildi. Mehmetçik, Karabağ
'da ateşkesi kontrol, barış ve huzuru tesis etmek üzere 1 yıl daha görevini sürdürecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Azerbaycan'a verilen güçlü destek vurgulanırken Türkiye
'nin Rusya
ile oluşturduğu ortak merkezin faaliyetlerinin başarıyla devam ettiğine dikkat çekildi, bunun bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığının altı çizildi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
'e 8 Kasım Zafer Günü
dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.