Bakan Akar: TSK dünyada az sayıda ordunun edinebileceği yüksek teknolojiye sahip

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. Fuarda 480'e yakın firmanın geliştirdiği teknolojiler sergileniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında konuştu ardından fuarı gezdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in ev sahipliği yaptığı fuar 13 Kasım'a kadar hibrit olarak gerçekleştirilecek, 15 Kasım'da sanal fuara dönüşecek.

"TSK ARTIK DÜNYADA ÇOK AZ ORDUNUN EDİNEBİLECEĞİ YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teknolojideki gelişmeleri katılımcılarla buluşarak tüm paydaşlara orta ve uzun vadede büyük katkılar sağlayacak olan bu fuarın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Savunma Sanayi'nde 2000'li yılların başında yüzde 20'ler seviyesinde olan yerlilik ve millilik oranı tüm olumsuzluklara ve engellemelere rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve teşvikleriyle çok şükür bugünlerde yüzde 80'lere gelip dayanmış bulunmaktadır. Yine çok şükür kendi kaynaklarımızı kullanarak yapabildiğimizi gördük. Bunu tüm dünyaya gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumdayız. Ülkemiz teknoloji üreten ve geliştiren bir duruma gelmiştir artık. Özellikle siber konuda üstünlüğü ele geçirmek diğer harekat alanında başarılı olmanın ön koşulu olacaktır. Bu doğrultuda siber güvenlik dijital dönüşüm ve yapay zeka alanlarında da yerli ve milli teknolojiler kullanarak kabiliyet kazanarak yetişmiş personel kapasitesini artırma çalışmamız devam etmektedir. TSK artık dünyada çok az sayıda ordunun edinebileceği yüksek teknolojili avantajlara kavuşmuştur. Savunma Sanayi kuruluşumuzun sahip olduğu nitelikli insan kaynağı ve oluşturduğu ekosistem ille geldiğimiz seviye gerçekten gurur vericidir" dedi.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİ'NİN GÜCÜNÜ DÜNYAYA TAŞIMA YOLUNDAYIZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "SAHA EXPO 6 yıllık kümelenmenin geldiği noktayı göstermek açısından önemli bir gösterge teşkil ediyor. Her geçen yıl artan katılım ile sektöre faydalı geri dönüşler sağlamış olup önceki yıllarda birçok uluslararası anlaşmaların imzalanmasına ve firmaların tanışmasına imkan sağlamıştır. Türk Savunma Sanayi'nin gücünü dünyaya taşıma yolunda önemli bir adım teşkil edecektir. Hava savunma ürünlerimiz, deniz ürünlerimiz gibi örnekler var. Ürünlermiz geliştirilerken kullanıcı makamların çok değerli katkıları oluyor."

