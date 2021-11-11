Bakan Kurum, HDP’li vekillere haddini bildirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bütçe görüşmelerinde HDP'li vekillere haddini bildirdi. Öncelikle HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun mesnetsiz iddialarına yanıt veren Bakan Kurum, "Bakanlığımızda zaman zaman yaptığımız atamaları başka yerlere çeken bir anlayışla karşı karşıyayız. Bir kere bu soruyu soran Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, önce şunu söylemek isterim. Sırtını vesayete, cuntaya, mafyaya, FETÖ'ye, PKK'ya dayayıp, millete parmak sallama dönemi bitmiştir, efendilik yapma dönemi bitmiştir. Bunu da AK Parti bitirmiştir. Kimse, arkadaşlarımız hakkında mesnedi olmayan iddialarda bulunmasın. Bunu söyleyen önce kendine bakacak, şu anda iş tuttuğu kökü dışarda, kendi içeride arkadaşlarına, birlikte yol yürüdüklerine, iş tuttukları ABD'deki FETÖ trollerine bakacak. Ondan sonra karşımıza geçecek, onurlu bir şekilde konuşacak. Bizim için söylediklerinin, iddialarının hiçbir kıymeti yok" dedi.

BAKAN KURUM'DAN KATIRCIOĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ

Bir diğer HDP'li milletvekili Erol Katırcıoğlu ise Bakan Kurum'un sözleri üzerine kendisine "Terbiyesizlik yapma" diye çıkışta bulununca, Kurum ayağa kalkarak "Terbiyesiz sensin" diye bağırdı. Ortalık gerilince Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, araya girerek tarafları sakinleştirdi ve oturuma 10 dakika ara verdi.

KANAL İSTANBUL'U MİLLETE SORDUK

Aranın ardından konuşmasına devam eden Bakan Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili şunları söyledi:

"Kanal İstanbul'u kime sordunuz diyenlere cevabımız şu; milletimize sorduk. Yüzyılın en büyük, Cumhuriyet tarihinin en muazzam projesi Kanal İstanbul'u defalarca anlattım. Burada da anlattım. Yine anlatayım. Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanımızın milletinin onayına sunduğu, milletin de onay verdiği büyük bir projedir. Kanal İstanbul, boğazımızın özgürlük projesidir. %52'si yeşil alanlardan oluşan Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesidir. Yapacağımız rezerv konutlarla İstanbul'u depreme hazırlayan büyük bir dönüşüm projesidir. Sayın vekil bilim insanlarının olumsuz görüşleri var dedi. Şu bilim insanlarını bile ayıran, ayrıştıran aklı artık terk edin. Biz, Kanal İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı, en şeffaf ÇED sürecini yürüttük."