Bütçesi 185 milyon TL olan Ağrı Belediyesi 70 otobüs aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde toplandı.



2 YILDA ULAŞIMA YÜZDE 55 ZAM YAPILDI



İETT 2022 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı'nın gündeme geldiği mecliste konuşan AK Partili Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, 2015-2019 yılları arasında toplu ulaşıma yüzde 33, 2019'dan bugüne kadar ise yüzde 55 zam yapıldığını söyledi. Mevcut yönetimin seçim öncesi ulaşımın pahalı olduğunu öne sürerek indirim sözü verdiğini belirten Özdemir, 2019'da 2 lira 60 kuruş olan bilet fiyatlarının bugün 4 lira 3 kuruş olduğunu kaydetti.



AĞRI BELEDİYESİ 70 OTOBÜS ALDI



Şu anda hizmet veren otobüslerin AK Parti döneminde alındığını belirten Özdemir, "Yeni yönetim taş üstüne bir tane dahi taş koymamıştır. Geçenlerde ihalesi yapılan ve 2022 yılında belediyeye teslim edilecek olan 160 otobüs ise sanki uzaya uydu gönderilmiş gibi büyük büyük manşetlerle topluma sunuldu. Siz henüz İstanbul'a bir otobüs dahi kazandıramadınız fakat mütevazı bütçesiyle belki de Türkiye'de en az geliri olan belediyelerinden Ağrı Belediyemiz, sizlerden önce filosuna yeni otobüsler katmıştır. Bütçesi 185 milyon TL olan ve İBB'den 500 kat küçük olan Ağrı Belediyesi 70 otobüs almışken İBB tarafından alınan otobüs sayısı sıfır. İsterseniz Ağrı'dan talep edelim, kendi meclislerinde karar alsınlar, İstanbul'a 2 otobüs göndersinler" diye konuştu.



Özdemir'e yanıt veren İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, Ağrı Belediyesinin aldığı otobüslerin Çin malı olduğunu söyleyerek, araçların bir yıl sonra bozulacağını iddia etti. İBB'nin dış borçla 300 otobüs alımı yapmak için 11 aydır Cumhurbaşkanlığından onay beklediğini iddia eden Sarı, Ağrı yerine bu meselenin konuşulması gerektiğini söyledi.



CHP'li Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Birkan Birol Yıldız ise İETT'de araç arızalarının eski dönemlere göre azaldığını savunarak, yeni alınacak araçlarla ulaşım filosunun gençleşeceğini aktardı.



Yıldız, İBB'nin öz kaynaklarıyla 160 otobüsün siparişini verdiğini, dış borçlanmayla alınmak istenen 300 otobüsün de Cumhurbaşkanlığı onayını beklediğini kaydetti.



'25 YILLIK DÖNEMDE DIŞ BORÇLA ALINAN OTOBÜS YOK'



AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise onay bekleyen otobüs alım kredisine ilişkin, "Şimdi Ağrı Belediyesi İller Bankası'ndan borçlanarak almış. Dış borç değil. 25 yıllık belediye yönetimi döneminde dış borçla alınan bir tane İETT otobüsü var mı? Yok. Peki şimdi CHP'nin iş bilmez yönetimi neden dış borca ihtiyaç duyuyor?" ifadelerini kullandı.