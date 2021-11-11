Çocuklarımız gelene kadar buradayız

Diyarbakır'da oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatarak evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'dan bu yana Diyarbakır'daki HDP binası önünde başlattığı eylem dün 800'üncü gününe girdi. Eylemde evlat nöbeti tutan aile sayısı 241'e ulaşırken, bugüne kadar 33 aile evladına kavuştu.
MUHALEFET HİÇ GÖRMEDİ
Diyarbakır annelerine bu süre içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan
, bakanlar, milletvekilleri, STK'lar, şehit aileleri, şehit annelerinden oluşan binlerce kişi Türkiye
'nin dört bir yanından gelerek destek ziyaretinde bulundu. Ancak, muhalefet partileri ve HDP'liler anneleri görmezden geldi.
ANNE ÇIĞLIĞI BÖLGEYE YAYILDI
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bölgede Hakkari
, Şırnak
, Van
ve Muş
'un yanı sıra yurt dışında Almanya
'da da evlat nöbeti başladı. Aileler, Diyarbakır anneleri sayesinde, terör örgütünün karşısına dikilerek zorla ya da kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarını istedi.
TERÖRE KARŞI TEK YÜREK
Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, tüm Türkiye'yi kendilerine destek vermeye davet etti. Evlat nöbetinin 800'üncü günü dolayısıyla bugün saat 11.00'de, HDP il binası önünde "Teröre Geçit Yok" yürüyüşü yapacaklarını ifade eden Üçdağ, "Anne ve babalar olarak hepimiz kararlıyız, evlatlarımız gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Evlatlarım gelin, teslim olun. HDP ve PKK'dan size hayır yok. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun" dedi. Oğlu Aziz için evlat nöbeti tuttuğunu belirten Güzide Demir, 800 gündür yılmadan eylemlerine devam ettiklerini söyledi. Oğlu Bayram için eylem yapan baba Şadin Elhaman, tek amacının çocuğuna kavuşmak olduğunu söyledi. Elhaman, "800 gündür HDP'nin kapısında nöbet tutuyoruz. 1800 gün de geçse çocuğumu almadan bu çadırı terk etmiyorum" dedi.
MUŞ'TA AİLE SAYISI 17'YE YÜKSELDI
MUŞ'TA çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 17'ye yükseldi. 30 haftadır Muş'taki HDP binası önünde devam eden nöbete çocuğu Mehmet Şah için gelen Şerife Güvenç ile oğlu Mehmet Ali Seyhan için gelen Ahmet Seyhan da katıldı. Oğlu 1991'de kaçırıldığında kendisinin Suudi Arabistan'da olduğunu belirten baba Mehmet Ali Seyhan, "30 yıldır kayıp olan oğlum sağ mı, ölmüş mü? Şimdiye kadar hiç haber alamadık. 1991 yılında oğlum gitti. Ben Arabistan'daydım. Geldiğinde oğlumun kaybolduğunu söylediler. Hiçbir haber alamadım" diye konuştu. Murat YILDIRIM / SABAH