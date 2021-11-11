Çocuklarımız gelene kadar buradayız

Giriş Tarihi: 11.11.2021

Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı çocuklarını HDP’den isteyen ailelerin nöbeti 800’üncü gününe girdi. Oğlu Bayram için Diyarbakır’daki eyleme katılan baba Şadin Elhaman: 1800 gün de geçse çocuğumu almadan bu çadırı terk etmiyorum