Depozito yönetim sistemi yeni yılda başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam etti. Komisyonda milletvekillerine sunum yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2022 yılı Bütçe Teklifi'nde bakanlığımızın bütçesi 4 milyar 873 milyon 653 bin lira, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bütçesi 1 milyar 662 milyon 712 bin lira, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bütçesi ise 678 milyon 380 bin lira olarak yer almaktadır. İklim Değişikliği Başkanlığımızın ilk kuruluş bütçesi de bugünkü görüşmelerde takdirlerinize sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde 2000'li yıllarda meydana gelen meteorolojik afetlerin sayısında 1960'lı yıllara göre üç kat, ekonomik kayıplar açısından 9 kat artış olmuştur" diyen Kurum, "Konya'mızda görülen obruklar, Ordu, Giresun, Rize, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan seller, Antalya ve Muğla başta olmak üzere ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları, Marmara Denizi'nde müsilaj problemi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden sadece birkaçı" diye konuştu.

TÜRKİYE ÖNE ÇIKACAK

Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'de onaylandığını hatırlatan Bakan Kurum, "2015 yılında imzaladığımız Paris İklim Anlaşması'na 5 temel nedenden dolayı taraf olmamıştık. Bunlar anlaşmada net taahhütlerin yer almaması, zaman çizelgelerinin net olmaması, hedefleri ölçmek için somut adım atılmaması, finansman konusundaki adaletsizliklerdi. En önemlisi de muhataplarımızın Türkiye olmadan Paris Anlaşması'nın yürüyemeyeceği gerçeğini yeterince görememesiydi. Ülke olarak tüm bu belirsizliklerin ve adaletsizliğin çözümü noktasında tüm taraflarla etkin ve yapıcı bir iklim diplomasisi yürüttük. Ülkemize karşı uygulanan bu adaletsizliğin çözümüne dair önemli ilerlemeler kaydettik. Sonuç olarak ülkemizin çıkarlarını temel alan kazanımlarla Paris Anlaşması'na taraf olduk. Ülke olarak Paris İklim Anlaşması'nı yeşil kalkınma hedefimize ulaşmak için önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Bu sebeple 26. Taraflar Konferansı'na geniş bir heyetle katılım sağladık. COP 26'da 40'ın üzerinde yan etkinlik gerçekleştirdik. İklim değişikliğiyle mücadelemizi uluslararası katılımcılarla paylaştık. Mevkidaşlarımızla önemli görüşmeler, istişareler gerçekleştirdik. Glasgow'da da ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızla mazlumun ve mağdurun yanında durarak Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız. Bu çerçevede sürdürülebilir, yeşil ekonomiyi ve yeşil teknolojileri destekleyen stratejik bir planlama sürecinin içerisine girdik" şeklinde konuştu.

Müsilaj sorununa ilişkin olarak 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı oluşturduklarını belirten Kurum, "6 Haziran'da bakanlıklarımız, valiliklerimiz, belediyelerimiz, bilim insanlarımız, STK'larımız ve özel sektörümüzün katılımıyla 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'mızı oluşturduk, tüm detayları milletimize ilan ettik. Eylem planımız kapsamında 7 gün 24 saat çalışarak, Marmara'mızda deniz yüzeyini tamamen müsilajdan arındırdık. Şimdi uzun vadeli kalıcı çözümleri içeren Bütünleşik Stratejik Planımızı uygulamaya koyduk. Haziran başından bu yana kurduğumuz alt çalışma gruplarımızdan bilim ve teknik kurulumuza, bütünleşik stratejik planımızdan deniz temizliği seferberliğimize, izleme ve denetim faaliyetlerimizi ve tüm çalışmalarımızı 32 başlık altında gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.



YENİ YILDA BAŞLIYOR

Sıfır Atık Projesi'ni geri dönüşüm projesi olarak görmediklerini kaydeden Bakan Kurum, "Sıfır Atık Projemiz aldığı uluslararası ödüllerle bugün artık sınırları aşan uluslararası bir projeye dönüşmüş durumdadır. Şu ana kadar 116 bin kurum binamızda sıfır atık sistemini kurduk ve uyguluyoruz. 24.2 milyon ton atığı ekonomimize kazandırdık. 3 milyon ton sera gazı salımını önledik. 265 milyon ağacımızı kurtardık. Yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 22,4'e çıkardık. 30 milyar liralık ekonomik kazanç sağladık. İnşallah bu hızla atıkların geri kazanım oranını 2023'te yüzde 30'a çıkaracağız. Ülkemizdeki plastik poşet kullanımını yüzde 75 azalttık. Böylece poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumunu engelledik. Türkiye Çevre Ajansı'mızla depozito yönetim sistemini kuruyoruz. Online merkezi veri sistemini ve internet bağlantılı depozito iade makinalarımızı hazırlıyoruz. Uygulamayı 2022 Ocak ayı itibarıyla başlatacağız. Ekonomimize yıllık 4 milyar lira katkı ile on binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayacağız" dedi.