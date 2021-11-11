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Giriş Tarihi: 11.11.2021 18:01

Eski HDP milletvekili Behçet Yıldırım, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı

Eski HDP milletvekili Behçet Yıldırım, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı

HDP Adıyaman Eski Milletvekili Behçet Yıldırım, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan tutuklandı. Yıldırım, jandarma görevlileri tarafından teslim edilmek üzere cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne finasman sağlayan ve örgüt üyeliği kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde HDP Adıyaman Eski Milletvekili Behçet Yıldırım gözaltına alınmıştı.

25. ve 26. dönem HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele şubesinde yapılan sorgulamasının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNCE TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığı eski Milletvekili Yıldırım'ı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk etti. Mahkeme Behçet Yıldırım'ın tutuklanmasına karar verdi. Yıldırım, jandarma görevlileri tarafından teslim edilmek üzere cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Eski HDP milletvekili Behçet Yıldırım, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı
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