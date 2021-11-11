Eski HDP milletvekili Behçet Yıldırım, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı

SULH CEZA HAKİMLİĞİNCE TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığı eski Milletvekili Yıldırım'ı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk etti. Mahkeme Behçet Yıldırım'ın tutuklanmasına karar verdi. Yıldırım, jandarma görevlileri tarafından teslim edilmek üzere cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.