Fransız dünürden ağlatan mektup: ’Bu yokluk çok zor’

Sosyal sorumluluk projeleri için sık sık yurt dışına seyahat eden Arzu Nena
Butt (31), Bali'de tanıştığı Fransız grafiker Swann Nagat
(31) ile Meksika
'da evlenmeye karar verdi. Nikah öncesi 21 Haziran'da Arzu ve Swann kiraladıkları araç ile Meksika çikolatası ve kahvesinden almaya gitti. Çikolata müzesinden kahve ve çikolata aldıktan sonra dönüşe geçen çiftin içinde bulunduğu otomobil karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan 19 yaşındaki aşırı süratli Meksikalı sürücünün kullandığı cip ile çarpıştı. Arzu ile Swann olay yerinde yaşamını yitirdi. Arzu Nena Butt
'un cenazesi Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde toprağa verildi.
Büyük üzüntü yaşayan acılı anne Fatma Yetik
'e 3 bin 500 kilometre uzaklıktan aynı acıyı paylaştığı dünüründen sürpriz bir mektup geldi. Swann Nagat'ın annesi Joannie Nagat
, el yazısıyla kaleme aldığı mektupta Yetik ile acısını paylaştı, bahçesinden toplayarak kuruttuğu gül yapraklarını da Arzu'nun mezarına koyması için zarfın içinde gönderdi. İki acılı annenin gözyaşlarının damladığı mektupta Joannie Nagat satırlarına "Üzgün bir anneden başka bir üzgün anneye mektup" sözleriyle başladı. Nagat mektubunda şu ifadelere yer verdi:
Aramızdaki kilometrelere rağmen düşüncelerim size yöneldi. Trafik kazasından sonra bu kalp kırıklığını nasıl atlatacağız? Swann ve Nena ile yaşadığımız o paylaşım anları aklımdan çıkmıyor. Sokaklarda, sahillerdeki restoranlarda birlikte olmaktan ne kadar çok mutlu olduklarını gösteren tüm o fotoğrafları her hafta bize gönderiyorlardı. Şimdi onlar olmadan nasıl yapacağız? Bu sessizlik sağır edici. Bu yokluk çok zor. Siz de kesinlikle benim gibi hissediyorsunuzdur. Bunu bilmek beni rahatlatmayacak ama size söylemek istedim. Bu hafta Meksika'dan bir paket aldık. Swann'ın San Cristobal de la Casas
'taki otelde bulunan eşyaları, giysileri, evrakları elimize ulaştı. Swann'ın telefonu arızalı olduğu için açamadık.
Ruhları sonsuza kadar birlikte olsunlar. Nena'yı evimizde kucaklamayı çok istiyordum. Swann bize Nena'dan bahsettiğinde çok mutlu ve gururluydu. Oğlumuz evinizde çok iyi ağırlandı. Keşke ben de kızınızı aynı şekilde ağırlayabilseydim. Bu mektup iki ailenin arasında bir bağ gibidir. İsterseniz bana yazın. Çok sevinirim. Mektubumun Türkçe tercümesini de göndereceğim. Bana Türkçe de yazabilirsiniz. Sizi şefkatle kucaklıyorum. Bu mektuba bahçemdeki gül yapraklarını da ekliyorum. Nena'nın mezarına bırakmanızı rica ediyorum.
BEN DE KENDİSİNE MEKTUP YAZACAĞIM
Mektubu okurken gözyaşlarına hakim olamadığını söyleyen Fatma Yetik, "Bu mektup hem benim hem de Joannie hanımın gözyaşlarıyla ıslandı. İki acılı anne arasında bir bağ oluştu. Mektuba en kısa zamanda cevap yazacağım. Bu mektup benim için sürpriz oldu. Acılar paylaştıkça azalırmış. Kilometrelerce uzaklıktan gelen mektupta Swann'ın annesi duygularını ifade etmiş. Ben de Joannie hanımefendiye en kısa zamanda mektupla cevap yazacağım. Gönderdiği gül yapraklarını da kızımın mezarına bırakacağım" diye konuştu.
KIZININ EŞYALARI MEKSİKA'DAN GELDİ
Öte yandan Fatma Yetik'e Meksika'dan bir kargo geldi. Kargo paketinden kızının çantası, kıyafetleri, eşyaları, kaza anında kırılmış cep telefonu ile evlilik yüzüğü çıktı. Kızının kıyafetlerini hem koklayan hem de ağlayan anne Yetik, kızından kalan son hatıraları Nena için hazırladığı evinin bir köşesinde saklıyor.