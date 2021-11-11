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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Gara’nın ‘tepesi’ nokta atışıyla etkisiz hale getirildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Gara’nın ‘tepesi’ nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
SİİRT polis lojmanlarına 2016 yılında roketatarla saldırı gerçekleştiren F.Ş.E. adlı terörist İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu ile ele geçirilen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu ortaya çıktı. Arnavutköy'de ele geçirilen F.Ş.E. adlı teröristin attığı roketatar, polis lojmanında kullanılmayan ve boş olan bir binanın balkonuna isabet etmişti. Yaralananın olmadığı saldırıda binada küçük çaplı yangın çıkmıştı. Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.
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Gara’nın ‘tepesi’ nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
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