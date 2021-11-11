İBB durdurdu, Zeytinburnu Belediyesi Bakanlık ile yapıp hizmete açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi göreve geldikten sonra İstanbul'da devam eden projeleri bir anda durdurdu. Durdurulan projelerden biri de Zeytinburnu'ndaki Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'ydı.



17 Ekim 2018 yılında yapımına başlanan parkın yapımının durmasıyla atıl durumda kalan yeşil alan için Zeytinburnu Belediyesi harekete geçti. Yapım işini üstlendi. Bu kapsamda Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı ile protokol yaptı. Hızla tamamlanan proje bugün Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı.





Bakan Karaismailoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar ideolojiye değil, insana hizmet etmek için çalıştık. Bu sayede de milletimizle aramıza kimse giremedi. Şu an Bakanlığımız ile Zeytinburnu Belediyemizin ortak çalışması neticesinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Marmaray Zübeyde Hanım Parkı da malum zihniyetin durdurduğu projelerden biriydi. Marmaray güzergâhının üstü kapatılarak elde edilen alanın park ve dinlenme alanı olarak hizmet vermesi amacıyla 17 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara başlanmıştı.

Ancak işin bir kısmı yapıldıktan sonra çalışmalar mevcut İBB yönetimi tarafından maalesef durduruldu.



Devam eden metro hattının üzerine hafriyat döken, hastane yolunu, metrosunu durduran Bakanlığı'mızın yaptığı projelerin üzerine çökmeye çalışan zihniyetten daha fazlasını beklemezdik zaten… Sonrasında Zeytinburnu Belediyemiz devreye girdi. Belediye Başkanımız gerekeni yaptı. Kalan kısımları hızla bitirdi. Ne demiş atalarımız; "At binenin kılıç kuşananın…" İşi ehline verince bakın nasıl da netice alınıyor" ifadelerini kullandı.





MARMARAY'DAN YENİ REKOR



Marmarayın 5 Kasım'da bir günde 567 bin 169 yolcu, 6 Kasım'la birlikte iki günde toplam 1 milyon 115 bin yolcu taşıdığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, Marmaray bugün, Halkalı-Gebze arasında 80 kilometrelik parkurda bulunan 43 istasyonu 108 dakikada tamamlayarak İstanbul'un kent içi ulaşımının ana hatlarından biri oldu. Hızlı, konforlu, hava şartlarından etkilenmeyen, kesintisiz ulaşımın adresi İstanbullular için artık Marmaray'dır. İstanbul'un kent içi ulaşımının omurgasıdır. Birkaç gün önce gördük. 5 Kasım'da Marmaray'ı kullanan yolcu sayısı rekor kırdı. Bir günde 567 bin 169 yolcu, 6 Kasım'la birlikte iki günde toplam 1 milyon 115 bin yolcu Marmaray ile işlerine, sevdiklerine ulaştırıldı. Hizmette olduğu 8 yıl içinde taşıdığı yolcu sayısı ise 607 milyona ulaştı. Hizmet söz konusu olduğunda biz yetinmiyoruz… Daha iyisini, daha konforlusunu, daha hızlısını planlıyor, yapıyoruz.



80 km uzunluğundaki parkurda hizmet veren Marmaray banliyö hattı ile Levent-Hisarüstü Metrosu'nun ardından İstanbul şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi için 103,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı hatta çalışmalara da devam ediyoruz" diye konuştu.





7 AYRI NOKTADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Bakan Karaismailoğlu İstanbul'da raylı sistem çalışmalarının 7 ayrı noktada devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:



*3 gün önce ilk test sürüşünü başarı ile gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin en hızlı metrosu Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu,

*Marmaray hattımızın Halkalı dan devamı Küçükçekmece-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu,

*Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu,

*Bakırköy (İDO)-Bahcelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu,

*Başakşehir-çam ve sakura Sehir hastanesi-Kayaşehir Metrosu,

*Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Metrosu

*Zeytinburnu Kazlıçeşmeden başlayıp Yedikule Samatya Yenikapı çatladı kapıdan geçerek Sirkeci'ye ulaşacak içerisinde raylı sistem toplu taşıma hattının yanında yürüme yolları ve bisiklet yollarının ve sosyal alanların olacağı Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon projesidir.



1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE SON TABLİYE



Bakan Karaismailoğlu ayrıca dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan asrın projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2 gün sonra son tabliyenin yetiştirileceğini aktararak, "Halkımız suyu getireni de testiyi kıranı da çok iyi görüyor. Biz, ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Buna vaktimiz de yok, niyetimiz de. Biz hizmete odaklayız, projelerimizi bitirmeye odaklıyız. Bir hayalimizin daha gerçeğe dönmesi için geri sayım başladı. İki gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte Çanakkale'de 1915 Çanakkale Köprüsü son Tabliye Yerleştirme törenini gerçekleştireceğiz. 2 bin 23 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' olacak.



Feribot hareket ettikten sonra 30 dakika sürse de kuyrukta geçen veya hava durumuna göre saatler sürebilen Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya indiriyoruz.



18 Mart 2022'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde 1915 Çanakkale Köprümüzü ve 100 km ilk Malkara Çanakkale otoyolunu açacağız" dedi.



İSTANBUL'A YAPILAN HİZMETLER



Bakan Karaismailoğlu ayrıca İstanbul'da ulaşımı rahatlatmak adına yapılan bazı hizmetleri de şu şekilde sıraladı:

*Asrın projeleri Marmaray ve Avrasya Tüneli ile Boğaz'ın altından geçtik.

*Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Boğazı'na üçüncü gerdanlığı taktık.

*İstanbul Havalimanı ile İstanbul'u küresel havacılık merkezi yaptık.

*Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattını hizmete geçirdik.

*Osmangazi Köprüsü'nün de dâhil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu ile bu iki şehri adeta kapı komşusu hâline getirdik.

*Çamlıca'da dağınık hâldeki, insan sağlığına, çevreye zararlı 33 demir yığınını kaldırdık.

*Türk mühendisliğinin bir harikası olan Çamlıca Kulesi ile İstanbul'un siluetine önemli bir katkı sağladık.

*Dünyada ilk olarak Aynı kulede 100 radyonun yayın yaptığı yeni bir simge yapıyı İstanbul a kazandırdık.