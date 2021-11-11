İETT bütçesi kabul edildi! 2 milyar 250 milyon TL borçlanma yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesini 7 milyar 700 milyon lira olarak onayladı.



İETT Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında gerçekleşen oturumda, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, mecliste 2022 yılı bütçe ve performans programına dair sunum yaptı.

Bilgili, filodaki 5 bin 615 otobüsün yüzde 45'inin İETT otobüsü, yüzde 38'inin Özel Halk Otobüsü ve yüzde 17'sinin İstanbul Ulaşım A.Ş aracı olduğunu söyledi.



Pandemi nedeniyle İETT'nin yıllık yolculuk sayısının geçen yıl 353 milyona düşerek, 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 40 oranında azaldığını dile getiren Bilgili, ''Yolculuk sayımız bu yıl geçen yıla göre yüzde 15 oranında artarak, 405 milyon olarak gerçekleşmiş olacak. 2022 yılında da yolculuk sayımızın bu yıla göre yüzde 35 artış göstererek 550 milyonu aşacağını öngörüyoruz" dedi.



'2 MİLYAR 250 MİLYON TL BORÇLANMA YAPACAK'



Bilgili, yaptığı sunumda bütçenin 7 milyar 700 milyon lira olarak planlandığını söyledi. Meclis komisyon raporunda, bütçenin 2 milyar 250 milyon liralık kısmının yapılacak borçlanma ile kapatılarak bütçe denkliği sağlanacağı aktarıldı.

Mecliste grupları bulunan partilerin temsilcilerinin konuşmalarının ardından mecliste oylanan İETT bütçesi oy birliğiyle meclisten geçti.