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Giriş Tarihi: 11.11.2021 19:41 Son Güncelleme: 11.11.2021 19:42

İletişim Başkanı Altun'dan Başak Cengiz açıklaması: Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

İletişim Başkanı Altun’dan Başak Cengiz açıklaması: Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, canice katledilen Başak Cengiz ile ilgili açıklamada bulundu. Altun, "Başak Cengiz kardeşimizin katledilişi hepimizi yasa boğdu. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması noktasında sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Mimar Cengiz'in, 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

"SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Cengiz'in canice katledilmesi Türkiye'yi yasa boğarken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Altun, "Başak Cengiz kardeşimizin katledilişi hepimizi yasa boğdu. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması noktasında sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

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İletişim Başkanı Altun'dan Başak Cengiz açıklaması: Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız
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