İletişim Başkanı Altun’dan Başak Cengiz açıklaması: Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

"SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Cengiz'in canice katledilmesi Türkiye'yi yasa boğarken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Altun, "Başak Cengiz kardeşimizin katledilişi hepimizi yasa boğdu. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması noktasında sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.