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Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:52

İzmir'de PKK operasyonu! 2 terörist kıskıvrak yakalandı

İHA
İzmir’de PKK operasyonu! 2 terörist kıskıvrak yakalandı

Suriye'de PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişi, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Halep bölgesinde PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen S.M.'nin Menderes ilçesinde, A.M.'nin ise Bornova ilçesinde bulunduğunu belirledi. 9 Kasım'da şüphelilerin bulundukları adreslere operasyon gerçekleştiren ekipler, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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İzmir'de PKK operasyonu! 2 terörist kıskıvrak yakalandı
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