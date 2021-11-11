Külliye’de dostane bir görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
'nu kabul etti. Basına kapalı görüşme, saat 15.00'te başladı. Erdoğan ile Karamollaoğlu arasındaki görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabulü olumlu bir havada geçti. Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında dostça bir görüşme olduğunu belirten kaynaklar, görüşmede ülke, bölge ve dünya gündemindeki konuların ele alındığını bildirdi. 2 saatten fazla süren görüşmede, Erdoğan ve Karamollaoğlu, iç siyasetten ekonomiye, dış politikadan terörle mücadeleye kadar birçok başlıktaki gelişmeler hakkında karşılıklı fikir teatisinde bulundu.
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu da yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Çok dostane, güzel bir görüşme oldu" değerlendirmesinde bulundu.
HALİD EL-MEŞRİ'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi
Başkanı Halid El-Meşri'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
ERDOĞAN'DAN KAZIMİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MEKTUBU
Başkan
Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi
'nin Bağdat
'taki konutuna yönelik saldırıyı kınadı. Kazımi'ye bir mektup göndererek, geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan,"Sayın Başbakan, Aziz Kardeşim, Bağdat'taki konutunuza yapılan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti
, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. ANKARA