Malatya’da enkazdan yaralı kurtarılan iki kişi taburcu edildi

Enkazdan yaralı kurtarılan Duran İnan ve İbrahim Uçak'ın ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

13 KİŞİ ENKAZ ALTINDAN YARALI OLARAK KURTARILMIŞTI

Kentte önceki gün bir binada gerçekleşen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmış, bazıları tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.