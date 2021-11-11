Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Meclis’te küfür tartışması
Giriş Tarihi: 11.11.2021

Meclis’te küfür tartışması

ANKARA
Meclis’te küfür tartışması
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına yönelik küfrü TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkkan'ı, "Adamın alnında şehit yakını olarak yazmıyor" sözleriyle savunmaya çalıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, Dervişoğlu'nun bahanesine sert tepki gösterdi. Dervişoğlu da gerilimi artırarak, "Ne yapalım? Asalım mı? Grup başkanvekilliğinden istifa etti" dedi. Bunun üzerine Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Türkkan'a sahip çıktığını hatırlattı. İYİ Parti'ye destek ise ittifak ortağı CHP'den geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Başına yol kazası gelmiş, özür dilemiş" dedi.

KADIN VEKİLLERDEN İSTİFA ÇAĞRISI
MHP'li kadın milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy, Nevin Taşlıçay, Arzu Erdem ve Esin Kara, Meclis'te ortak basın toplantısı düzenleyerek Lütfü Türkkan'ı kınadı. Türkkan'ın şehidin kız kardeşine ettiği küfrü toplum vicdanının asla kabul etmeyeceğini belirten vekiller, "O küfrü eden kadar susan da o utancın failidir. Milletvekilliğinden derhal istifa etmelidir" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meclis’te küfür tartışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA