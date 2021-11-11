Meclis’te küfür tartışması

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan
'ın şehit yakınına yönelik küfrü TBMM Genel Kurulu
'nda AK Parti
ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkkan'ı, "Adamın alnında şehit yakını olarak yazmıyor" sözleriyle savunmaya çalıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, Dervişoğlu'nun bahanesine sert tepki gösterdi. Dervişoğlu da gerilimi artırarak, "Ne yapalım? Asalım mı? Grup başkanvekilliğinden istifa etti" dedi. Bunun üzerine Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'in Türkkan'a sahip çıktığını hatırlattı. İYİ Parti'ye destek ise ittifak ortağı CHP
'den geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
, "Başına yol kazası gelmiş, özür dilemiş" dedi.
KADIN VEKİLLERDEN İSTİFA ÇAĞRISI
MHP'li kadın milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy, Nevin Taşlıçay, Arzu Erdem ve Esin Kara, Meclis'te ortak basın toplantısı düzenleyerek Lütfü Türkkan'ı kınadı. Türkkan'ın şehidin kız kardeşine ettiği küfrü toplum vicdanının asla kabul etmeyeceğini belirten vekiller, "O küfrü eden kadar susan da o utancın failidir. Milletvekilliğinden derhal istifa etmelidir" dedi.