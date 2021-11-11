PKK elebaşı Duran Kalkan’dan CHP ve İYİ Parti’ye tezkere mesajı: Muhalefette bir canlanma var

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tezkere mesajı | Video
Söz konusu gelişmenin ardından bir video yayınlayan PKK elebaşı Duran Kalkan, CHP ve İYİ Parti'ye mesaj gönderdi.
"MUHALEFETTE BİR CANLANMA VAR"
Tezkerenin CHP ve İYİ Parti için önemli bir sınav olduğunu söyleyen teröristbaşı Duran Kalkan, "Muhalefette bir canlanma var. Türkiye İdlib'den Libya'dan daha etkin Kuzey Irak'ta. Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. Sokakta herkes yürümeli seçim beklenmemeli" ifadelerini kullandı.
"BU YÖNETİMİ YENMEMİZ GEREKLİ"
PKK elebaşı, yayınladığı videoda skandal bir çağrıda bulunarak, "Tayyip Erdoğan'ın istifası için herkes yürüyebilir. Bu yönetimi çökertmemiz gerekiyor. Mücadele edip yenmemiz gerekli. Hükümeti, yönetimi düşürmek gerekli." ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DAN DESTEK ALDIKLARINI İTİRAF ETMİŞTİ
Öte yandan PKK elebaşı Duran Kalkan, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videoda, Avrupa ülkelerinin kendilerine 'çatışmayı kesmemeleri' yönünde talimat verdiğini itiraf etmişti. Arkalarında Avrupa'nın olduğunu itiraf eden Duran Kalkan, "Avrupa, 'Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz' diye bize defalarca dayatmalarda bulundu." ifadelerini kullanmıştı.YPG elebaşı Mazlum Kobani 'Bize umut veriyorlar' diyerek CHP'yi ağırlamak istedi! Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dediler