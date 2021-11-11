PKK elebaşı Duran Kalkan’dan CHP ve İYİ Parti’ye tezkere mesajı: Muhalefette bir canlanma var

"MUHALEFETTE BİR CANLANMA VAR"

Tezkerenin CHP ve İYİ Parti için önemli bir sınav olduğunu söyleyen teröristbaşı Duran Kalkan, "Muhalefette bir canlanma var. Türkiye İdlib'den Libya'dan daha etkin Kuzey Irak'ta. Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. Sokakta herkes yürümeli seçim beklenmemeli" ifadelerini kullandı.