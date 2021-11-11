Provokatif paylaşım yapan 45 yabancı uyruklunun sınır dışı işlemi sürüyor

Bir sokak röportajı üzerine sosyal medyadan "provokatif" amaçlı paylaşımlarda bulunan ve adli işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınan 45 yabancı uyruklunun sınır dışı işlemleri sürüyor. Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan yabancı uyruklular çalışmalar sonucunda tespit edildi.

Söz konusu paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Halen bu merkezlerde idari gözetim altında bulunan yabancı uyrukluların işlemleri devam ediyor.

MUZ PROVOKASYONU OLARAK BİLİNİYORDU

Bir sokak röportajındaki ifadelerin ardından bazı yabancı uyruklular sosyal medyada "muz" görüntüleri paylaşmış, bu provokatif paylaşımlar üzerine Göç İdaresi Başkanlığınca yasal işlem başlatılmıştı.