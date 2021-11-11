Kurada eczacı unvanlı adaylar için iki ayrı yerleştirme yapılacak, diğer unvan ve branşlar için sadece ikinci yerleştirme işlemi uygulanacak.

Birinci yerleştirmede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı yapılacak.

İkinci yerleştirmede ise Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden, e-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemiyle girilerek kura takviminde belirtilen sürelerde yapılacak.

Kura yeri ve saati aynı internet adresinden ilan edilecek. Adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda dolduracak, tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işleminden sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular ise dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecek.