Sezgin Tanrıkulu polis katiline sahip çıkmış!

Balıkesir'in Havran ilçesinde dün, 18.10 sularında yapılan uyuşturucu operasyonunda çıkan silahlı çatışmada Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli Polis Memuru Abdulkadir Güngör (30) yaralanmış, ağır yaralanan Güngör, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Güngör şehit olmuştu.

Bugün ise Güngör'ün naaşı Edremit'te düzenlenen resmi tören sonrasında memleketi Erzurum'a gönderildi. Şehit Güngör, memleketi Erzurum'da ikindi namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda üç kişi yakalanırken, polis memuru Abdulkadir Güngör'ü şehit eden uyuşturucu satıcısı şüpheli Devrim E. ise aranıyor.

TANRIKULU CEZAEVİNDE SAHİP ÇIKMIŞ!

Polis Memuru Abdulkadir Güngör'ü şehit ettiği ifade edilen Devrim E.'nin arama çalışmaları devam ederken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 2014 yılında bu kişiyle ilgili soru önergesi verdiği ortaya çıktı. Tanrıkulu'nun Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde "Balıkesir Kapsut L Tipi Cezaevi'nde adli tutuklu Devrim Erdem elleri kelepçeli olarak üç gün odada tutulduğu iddiası doğru mudur?" diye sorduğu belirtiliyor.