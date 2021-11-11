Son dakika: 40 bin sağlıkçı ataması için takvim belli oldu! İşte başvuru, sonuç ve kura tarihleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında birçok önemli kararı duyurdu. Erdoğan, bu kararların yanında bir de müjde paylaştı. Erdoğan, 40 bin sağlıkçı atamasının en kısa sürede yapılacağını duyurmuş, atama bekleyenlerde büyük heyecan yaratmıştı. Yüz binlerce kişinin beklediği 40 bin sağlıkçı ataması takvimi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; başvurular 12-16 Kasım arasında alınırken, 24 Kasım'da sonuçlar ilan edilecek. Kuraların çekileceği tarih de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararda yer aldı.