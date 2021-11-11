Atilla Peker ve korumasına iddianame! İşte savcılığın istediği ceza

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 1996 yılında Kıbrıs'ta faili meçhul bir cinayete kurban giden gazeteci Kutlu Adalı olayına ilişkin de bazı iddialarda bulunmuş, ağabeyi Atilla Peker'in bu konuda bilgi sahibi olduğunu öne sürmüştü. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ikamet eden Atilla Peker, bu açıklamaların ardından aracında ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Atilla Peker'le ilgili ruhsatsız silah soruşturması tamamladı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlana iddianamede, Peker'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adlî para cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmalarında, Atilla Peker'in Kayaköy'de villa kiralayıp konakladığı, yanında ruhsatsız silah bulundurabileceği yönünde bilgi alındığı belirtildi. 23 Mayıs'ta Kesikkapı Mahallesi Kaya Caddesi üzerinde Peker'in aracının durdurulduğu anımsatıldı.

KENDİ RIZALARIYLA VERDİLER

İddianamede, durdurulan araçtan Atilla Peker ve Yunus Olcay'ın çıktığı kaydedildi. Araç içinde bir suç unsuru olup olmadığı sorulduğunda Peker'in ruhsatsız tabancasını ve içinde 9 fişek takılı olan şarjörünü, Olcay'ın da cebindeki 10 fişeği kendi rızasıyla polislere teslim ettiği anlatıldı.

DENEME ATIŞLARI YAPILMIŞ

İddianamede, elde edilen suç eşyalarının İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildiği, yapılan kriminal inceleme sonucunda fişeklerden bir bölümünün deneme atışlarında kullanılarak patlatıldığı yönünde rapor düzenlendiği aktarıldı. Uzmanlık raporuna göre de söz konusu tabanca ve fişeklerin yasak niteliğine haiz ateşli silah ve fişeklerden olduğu ancak tabancanın niteliği itibariyle vahamet arz etmediği dile getirildi. Savcılık, "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçunu işledikleri anlaşılan Atilla Peker ve koruması Yunus Olcay'ın 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adlî para cezasına çarptırılmasını talep etti.