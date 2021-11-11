Son dakika | Balıkesir’de polisle çatışan grup bir memuru şehit etti

Son dakika haberler... Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri, yapılan bir ihbarı değerlendirerek 35 AAE 965 plakalı bir otomobili takibe aldı. İçinde silahlı ve uyuşturucu sattıkları belirlenen şahısların olduğu otomobil ile polis ekipleri arasında uzun süreli bir kovalamaca yaşandı. Havran ilçesinde otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler polise ateş açtı. Yaşanan çatışmada evli ve bir çocuk babası olan Narkotik polisi Abdulkadir Güngör ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Güngör, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek Şehit Düştü.