Son dakika | Balıkesir’de polisle çatışan grup bir memuru şehit etti

Son dakika haberler... Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri, yapılan bir ihbarı değerlendirerek 35 AAE 965 plakalı bir otomobili takibe aldı. İçinde silahlı ve uyuşturucu sattıkları belirlenen şahısların olduğu otomobil ile polis ekipleri arasında uzun süreli bir kovalamaca yaşandı. Havran ilçesinde otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler polise ateş açtı. Yaşanan çatışmada evli ve bir çocuk babası olan Narkotik polisi Abdulkadir Güngör ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Güngör, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek Şehit Düştü.
ÜÇ ŞÜPHELİDEN 2'Sİ YAKALANDI
Yaşanan kovalamaca ve çatışmanın ardından araçtan inerek yaya olarak kaçan Osman B, Eray Y. ve Devrim E. isimli şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler kısa süre sonra Osman B. ve Eray Y'yi kıskıvrak yakaladı.
Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, Devrim E isimli şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
KAYMAKAM ODABAŞ'TAN AÇIKLAMA
Bir polisin Şehit olduğu olayla ilgili açıklamada bulunan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, "Edremit Narkotik Grup Amirliğine bağlı olarak Havran'da görev ifa eden ekiplerimiz ne yazık ki girdikleri çatışmada bir polis memurumuz şehit olmuştur.
Milletimizin başı sağ olsun. Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken 2 şahıs yakalanmış durumda. İnşallah faili olan 3'üncü şahsı da kısa bir süre sonra yakalayacağız. Polis memurumuz Erzurumlu" dedi.