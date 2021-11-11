Son dakika! Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi

Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan'da 101 parça tarihi eserin Türkiye'ye yeniden kavuşmasında da etkili oldu. Macar makamlara gösterdikleri hassasiyet için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Stratejik ortağımız Macaristan ile bölgesel ve uluslararası platformlarda yürüttüğümüz iş birliği ve dayanışmayı daha ileri seviyelere taşımakta kararlıyız.

Sağladıkları katkıların güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın açıklamalarından açıklamalar:

"Macaristan için Moskova-Berlin-İstanbul önemlidir. Ama şimdi Ankara demek daha doğru. 20 yıldır bu süreci görüyorum. Bu sürecin yeni bir başlığını ifade etti. Salgın Macar-Türk ticaret hacmi gerilemedi. Yüzde 30'dan fazla arttı. Bizim hesaplarımıza göre 4 milyar dolara yaklaştı. Bu tarihi eserleri geriye iade ettik. Bizim de çok hoşumuza gitti ama tabi ki bizim değiller. Eninde sonunda sahibine iade edilmelidir. Biz bunu yaptık.

Salgın ortaya çıktığında Türk dostlarımız maske yapımındaki malzemeleri Macaristan'a gönderdiler. Ekonomik kriz bağlamında yatırımlarla üstesinden gelinebilir diye düşündük. Avrupa'nın müttefiklere ihtiyaçları vardır. Avrupa etrafındaki koruma çemberini olabildiğince genişletsinler. Yoksa Avrupa dağılacaktır. Olabildiğince iyi miktarda Avrupa Birliği Türkiye'ye destek vermelidir. Bunu parça parça değil doğrudan yapmalıdır. Güney ve Doğu sınırlarının korunma hattı desteklenmelidir. Avrupa için son derece önemlidir.

Her ikimiz için de Bosna'daki istikrar ve barış önemlidir. Herkes istikrar ve barış istiyor bölgede. Orada yaşayanlarla istikrar yakalanabilir. Balkandaki istikrarı orada yaşayan insanlarla konuşarak sağlayabiliriz.

Soru cevap bölümü:

(Enerji kriziyle ilgili) Viktor Orban: Gelmeden önce bir toplantımız oldu. Enflasyon durumunu değerlendirdik. Son derece piyasa dostu bir hükümetiz. Macaristan'da firmaları bizim hükümetimiz kadar destekleyen bir hükümet olmamıştır. Benzini ve dizel yakıtı maksimum noktada tutuyoruz. Bunu şubat sonunda tekrar değerlendireceğiz.

(Miçotakis'in mülteci açıklamasıyla ilgili) Başkan Erdoğan: Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek nankörlüktür. Şu anda Türkiye'de toplam 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyona yakını sadece Suriyeli. 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür. Kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem. Hepsinden öte Ege'de, Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden Yunanistan'dır. Çocuk çocuk demeden o botları şişleyerek, bazen kıyı emniyeti ile o botları batırarak onları ölüme mahkum eden yine Yunanistan'dır. Miçotakis ve avanesi yalanla gün geçiriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Elimizde bütün video kayıtları var.

(ABD'nin Dedeağaç'a asker sevkiyatıyla ilgili) Sadece Dedeağaç bir üst değil. Yunanistan'ın kendisi ABD'nin bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan içindeki ABD üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. Hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta ABD'nin üssü gibi. Sorduğumuzda kaçamak cevaplar veriyorlar dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu yanlış komşu. Yunanistan ile tutundukları bu tavır doğru değil. Biz, ABD ve Yunanistan NATO üyesi. NATO üyesi olarak biz niye birbirimize düşüyoruz. NATO içerisinde askeri varlık ve mali destek olarak Türkiye ABD'den sonra ilk 7 sırada olan ülkedir. Yunanistan çok gerilerde. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyor. Bu bölgenin sigortasıyız.