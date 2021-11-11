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Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:02 Son Güncelleme: 11.11.2021 09:06

Son dakika: Eren-2 Amanoslar operasyonu başladı!

Son dakika: Eren-2 Amanoslar operasyonu başladı!

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Eren-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli operasyonunun başladığını duyurdu. Açıklamada, "Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (718) personel [(62) operasyonel tim] görev alıyor." denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Eren-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli operasyonu başlatıldı. Operasyona 718 personelden oluşan 62 tim katıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hatay İlinde "EREN KIŞ-2 AMANOSLAR ŞEHİT JANDARMA ER ESAT MENGİLLİ" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (718) personel [(62) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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Son dakika: Eren-2 Amanoslar operasyonu başladı!
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