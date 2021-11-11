Son dakika: Eren-2 Amanoslar operasyonu başladı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Eren-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli operasyonu başlatıldı. Operasyona 718 personelden oluşan 62 tim katıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hatay İlinde "EREN KIŞ-2 AMANOSLAR ŞEHİT JANDARMA ER ESAT MENGİLLİ" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (718) personel [(62) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur