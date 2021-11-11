Son dakika haberi! Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a mülteci tepkisi: Nankörlüktür

"YUNANİSTAN'IN KENDİSİ ABD'NİN BİR ÜSSÜ DURUMUNA GELDİ"

Başkan Erdoğan, ABD'nin Dedeağaç'a asker sevkiyatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Dedeağaç bir üst değil. Yunanistan'ın kendisi ABD'nin bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan içindeki ABD üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. Hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta ABD'nin üssü gibi. Sorduğumuzda kaçamak cevaplar veriyorlar dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu yanlış komşu.