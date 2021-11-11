Son dakika haberleri: 11 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi.

"AŞI TAKVİMİNE UYMALIYIZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vefat ve vaka sayıları...

11 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:

10 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 27 bin 513 kişi ise iyileşti.