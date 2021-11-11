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Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:46

Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret etmişti. Yakalandı

MEHMET AL MEHMET AL
Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret etmişti. Yakalandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir kamu kurumunda çalışan ve sosyal medyadan Atatürk ile ilgili olarak, “Olmasaydı da olurduk” paylaşımında bulunan S.U. Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir kamu kurumunda görev yapan S.U. Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümünde "Olmasaydı da olurduk" ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkiler üzerine S.U. paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Tepki çeken paylaşımın ardından harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince S.U'yu tespit ederek, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan işlem başlattı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen S.U. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret etmişti. Yakalandı
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