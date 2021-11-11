"MASAMA KAĞIDA SARILI GÜL, TELEFON VE ADRESİNİ BIRAKTI"



Nebahat Bulut "Bu kişi muayene kaydı açtırmış. Geldiğinde ben öz bakımın zayıftı ve maskesinin ağız kısmını kesmiş olduğunu gördüğümde kendisinde bir tuhaflık olduğunu hissettim. Bu nedenle kendisine hiç dokunmadım. Kapıyı kapatmak istediğinde pandemi var açık kalsın dedim. Bana 'Muayene etmeyecek misiniz' dediğinde bazı tetkikler var onları yapın önce dedim.