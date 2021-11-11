Türkiye ile Macaristan arasında 9 anlaşma imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşmaya imza atıldı.

Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Szechenyi Macaristan Milli Kütüphanesi Arasındaki İşbirliği Protokolü", Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu ve Szechenyi Macaristan Milli Kütüphanesi Genel Müdürü David Rozsa tarafından imzalandı.

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Medya Hizmetleri ve Varlık İşletme Fonu (MTVA) ve Duna Medya Hizmetleri Kar Amacı Gütmeyen Kamu Ltd. Şti. (Duna) Arasında İşbirliği Protokolü"nü, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Macaristan Medya Hizmet Desteği ve Varlık Yönetimi Fonu ile Duna Medya Hizmeti Kar Amacı Gütmeyen Kamu Şirketi Genel Müdürü Daniel Papp imzaladı.

"Anadolu Ajansı (AA) ve Medya Hizmet Desteği ve Varlık Yönetimi Fonu (MTVA) ve Duna Medya Hizmeti Kar Amacı Gütmeyen Kamu Şirketi (Duna) Arasında İş Birliği Anlaşması" Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Macaristan Medya Hizmet Desteği ve Varlık Yönetimi Fonu ile Duna Medya Hizmeti Kar Amacı Gütmeyen Kamu Şirketi Genel Müdürü Daniel Papp tarafından imza altına alındı.