Türkiye’den Google’ın tekelini kıracak hamle! Yasalar ne diyor?

Google'ın hakim gücünü arama sonuçlarını kendi lehine göre yönlendirerek kullanması dünyanın tepkisini çekiyor. Türkiye'de de hakim gücünü kötüye kullanarak haksız rekabet oluşturan Google'a dava açılmış, 36 milyon dolar da ceza kesilmişti.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, açılan davanın ve açıklanan kararın dünyada emsal teşkil edebileceğini ifade etti. Kesilen cezanın miktarından daha önemli olanının, kesildiği konu olduğunu vurgulayan Ergün, Google'ın cezayı ödememesi, şikayet edilen durumları düzeltmemesi durumunda erişim engeline varan kararların çıkabileceği davalarla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

SODİMER Başkanı Levent Eraslan ise, cezaların miktarının artırılması gerektiğini vugularken, dijital yasaların nitelikli olarak geliştirilmesinin oldukça önemli olduğunu ifade etti.

"REKABET KURULU'NUN KARARI SON DERECE YERİNDE VE DOĞRU"

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, Google'a kesilen cezanın yerinde olduğunu vurgulyarak şu açıklamaları yaptı:

Google'a kesilen ceza hakim gücün rekabet alanında kötüye kullanılması ile ilgilidir. Türkiye'nin mevzuatı AB uyumu çerçevesinde hazırlanmıştır. Hemen hemen aynı mevzuattır. Mevzuatımızda bir sıkıntı yok. İşlemesi gereken bir mekanizma var. Firmaların kararlara uymaları konusunda Türkiye'ye yaklaşımları ile ilgili bir sorun var. Birtakım siyasi sebepler üreterek bu kararları tanımamanın yollarını arıyorlar.

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Rekabet Kurulu'nun kararı son derece yerinde ve doğru bir karar. Google bu karara uymak zorunda. Türkiye'nin istediği şekilde hareket etmek, kararlara riayet etmek durumundalar.

"KARAR DÜNYADA EMSAL TEŞKİL EDER"

Öte yandan Rekabet Kurulu'nun verdiği karar dünyada bir emsal teşkil eder. Kesilen ceza miktarı değil ama konusu anlamında çok kritik bir davadır.

Benzer konularda cezalar başka ülkelerde de verildi. Google bir kere bu para cezasını ödemek zorunda. Ödemez ise yaptırımlar devreye girer. Yargının gerekli başka merciileri de devreye girer.

"ERİŞİM ENGELİNE KADAR KARARLAR ÇIKABİLİR"

Başka kurum ve firmalar da şikayetçi olabilir. Erişim engeline kadar yolu var. Erişim engeli bile talep edilebilir.

GOOGLE'IN TEKELİ NASIL KIRILIR?

Google'ın bu uygulamalarının küresel ölçekte tekelleşmesinden kaynaklı olduğunu vurgulayan Ergün, tekeli kırmak için milli arama motorları üretmek gerektiğini ifade etti:

Burada bence çözüm Google'ın tekelleşmesini küresel ölçekte azaltma yoluna gitmek. İnternet demek, arama motoru demek Google demek. Bu da büyük bir gücü Google'ın eline veriyor. Rusya, Çin milli bir düşünce ile kendi arama motorlarını geliştirip, etkiyi kırmaya çalışıyor. Türkiye'nin de bu alanda önemli ve somut adımlar atması gerekiyor. Devletin en üst makamları da bu doğrultuda somut çalışmalar olduğunu belirtiyor. Milli arama motorları ile elimiz Google'a karşı biraz daha güçlü olabilir ve rahatlar.

SODİMER BAŞKANI ERASLAN: CAYDIRICILIK İÇİN CEZALAR ARTMALI

Eraslan, Google'a dünya genelinde kesilen cezalardan bahsettikten sonra, bu cezaların Google için oldukça küçük meblağlar olduğunu vurguladı. Eraslan cezaların caydırıcılık adına daha da artması gerektiğini ifade etti.

Eraslan görüşlerini şu sözlerle bildirdi:

Uzun süredir dünyanın en agresif regulatörlerine ev sahipliği yapan Avrupa'da, Google 2017'de 2,7 milyar dolar, 2018'de 5 milyar dolar ve 2019'da 1,7 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. Bu miktarlar çoğu şirket için yıkıcı etkiye sahip olabilir, ancak geçen çeyrekte 61.9 milyar dolar gelir elde eden Google için şirket bütçesindeki yuvarlama hataları kadar küçük miktarlar.

Google'ın yürüttüğü rekabetçi politikanın diğer şirketler üzerindeki etkisi hatrı sayılı ölçüde büyük ölçeklidir. İnternet reklamları ve arama motoru bağlamında interneti domine etmesi bakımından Google, diğer şirketler tarafından dava edilmekte fakat az önce dediğimiz gibi aldığı cezalar şirkete göre çok küçük miktarlardan ibaret olmaktadır. Şirketin arama motoruna girilen çoğu aramada kendi sayfalarına yönlendirmesi, dolayısıyla haksız rekabete yol açması sonucunda Türkiye'de Rekabet Kurulu'na Google ile ilgili dava açıldı ve Türkiye'deki regülatörler; Google'ın "yerel arama ve konaklama fiyat karşılaştırma" hizmetlerindeki rakiplerini saf dışı bırakmak için genel arama hizmetleri pazarındaki hakim konumunu kötüye kullanarak "Türk Rekabet Kanunu'nun 6. Maddesini ihlal ettiği" sonucuna vardı. Nisan ayında yaklaşık 36 milyon dolar para cezası verdiler.

Rekabet kurulu, haksız böylesi rekabet alanlarına karşı özellikle dijital dünyayı yakın takip etmekte ve ağır para cezaları tebliğ etmekte. Bu caydırıcılık önemlidir fakat miktarların da şirketlerin bütçesi bakımından caydırıcı olması gerekmektedir.

"YASAL DÜZENLEMELERİN NİTELİĞİ OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Bunun yanı sıra dijital alanla ilgili yasal düzenlemelerin nitelikli olması özellikle Avrupa Birliği ülke sebatına uygun bir şekilde bir yasal düzenlemenin yapılması oldukça önemlidir.