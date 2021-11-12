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Giriş Tarihi: 12.11.2021 13:18

8 yıl hapis cezası ile aranan FETÖ sanığı tutuklandı

BERKAN ÇETİN
8 yıl hapis cezası ile aranan FETÖ sanığı tutuklandı

Denizli’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Şahıs adli makamlarca cezaevine sevk edildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

JASAT ve Tavas İlçe Jandarma ekipleri örgüt içerisinde daha önceden örgütte faaliyet yürüttüğü bilinen S.D. isimli şahsın saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan S.D.'nin saklandığı bağ evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, S.D. kıskıvrak yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından S.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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8 yıl hapis cezası ile aranan FETÖ sanığı tutuklandı
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