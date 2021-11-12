Adalet Bakanı, Diyarbakır’da gençlerle bir araya geldi

Bağlar Belediyesi Spor Salonu'nda yapılan buluşmada Bakan Gül'ün yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, AK Parti MKYK Üyesi Alattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mahsum Melikoğlu, gençlere hitaben konuşmalar yaptı.

Salonu dolduran gençler Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu.



BAKAN GÜL ,GENÇLERİ AK PARTİ SAFLARINA DAVET ETTİ

Bakan Gül, ülkenin geçmişinde büyük acılar yaşandığına dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin bunlara son vererek hem Türkiye'nin hem gençlerin önünü açtığını söyledi.Bakan Gül, daha sonra gençlerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatından örnekler veren Bakan Gül , gençleri partiye katılmaya davet etti.

AK Parti İl Başkanı Aydın,Diyarbakır'da birinci parti olma iddiasında olduklarını dile getirerek gençlerin katılımıyla buna ulaşacaklarını kaydetti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE ŞUURLU GENÇLİK YETİŞİYOR "

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve AK Parti MKYK Üyesi Alattin Parlak da konuşmalarında gençliğin önemine dikkat çekti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli, manevi ve şuurlu bir gençlik yetiştiğini vurgulayarak Diyarbakır'ın da bu anlamda büyük umut verdiğini kaydetti.

Başkan Beyoğlu, gençlerden daima büyük düşünerek ülke yönetimine ve siyasi hayata dahil olmalarını da istedi.

GENÇLERLE VOLEYBOL MAÇI

Daha sonra Bakan Gül, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı , Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi,AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mahsum Melikoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya ile diğer katılımcıların katılımıyla gençlerle mini bir voleybol maçı yapıldı.

BAŞKAN BEYOĞLU GENÇLERİN ARASINDA

Bağlar Belediyespor yöneticisi Sedat Gültekin'in hakemlik yaptığı voleybol maçını Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Milletvekili Ebubekir Bal ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu voleybol maçını tribünde gençlerle izledi.

Bakan Gül, maçtan önce tribünde gençlerle selfi çekti.